మరో రాత్రి ఆర్యన్ ఖాన్ జైల్లోనే ..జైలు అధికారులకు అందని రిలీజ్ ఆర్డర్స్ ; ఆర్యన్ బెయిల్ కు 14 షరతులు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ముంబై క్రూయిజ్ డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యి గత ఇరవై ఐదు రోజులుగా నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో విచారణను ఎదుర్కొంటున్న, జైలు జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్న బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ కు ఎట్టకేలకు బాంబే హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. శుక్రవారం ఆర్థర్ రోడ్ జైల్లో అక్టోబర్ 7 వ తేదీ నుండి అండర్ ట్రయల్ ఖైదీగా ఉంటున్న ఆర్యన్ ఖాన్ ను జైలు నుండి బయటకు తీసుకురావటానికి ఉదయం నుండి శతవిధాలా పని చేసినా ఫలితం లేకపోయింది. మరో రాత్రి ఆర్యన్ ఖాన్ జైల్లోనే ఉండాల్సి ఉంది.

English summary

Aryan Khan will remain in jail for another night as jail has not received release orders from the authorities.The Bombay High Court has imposed 14 conditions for Aryan Khan's bail.