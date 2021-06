India

Madhu Kota

క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఫలితాలు వెల్లడికాకముందే అత్యవసర వినియోగానికి ఆమోదం లభించిననాటి నుంచే భారత్ బయోటెక్ వారి కొవాగ్జిన్ టీకా చుట్టూ వివాదాలు మొదలయ్యాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గుర్తింపు లభించకపోవడం, అమెరికా, యూరప్ దేశాలు సైతం కొవాగ్జిన్ వాడకానికి దూరంగా ఉండటంతో దాని సమర్థతపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. అదీగాక, కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన వేరియంట్లపై భారత్ లో తయారైన టీకాలు పెద్దగా ప్రభావం చూపడంలేదన్న ప్రచారమూ ఊపందుకుంది. సరిగ్గా ఈ దశలోనే కొవాగ్జిన్ సమర్థతపై అత్యున్నత స్థాయి సంస్థ ఒకటి అనూహ్య ప్రకటన చేసింది..

Covaxin, developed by Bharat Biotech in collaboration with the Indian Council of Medical Research (ICMR), effectively neutralises both Alpha and Delta variants of coronavirus, revealed the studies recently conducted by the US' National Institute of Health (NIH), the top American health research institute. Two studies -- Study 1 and Study 2 -- were carried out wherein blood serum from people who had received Covaxin was collected and examined. The results suggest that the vaccine generates antibodies that effectively neutralise the B.1.1.7 (Alpha) and B.1.617 (Delta) variants of SARS-CoV-2, first identified in the UK and India, respectively, said NIH.