దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై బీజేపీ ఫోకస్: ఎంపీలతో మోడీ భేటీ; భవిష్యత్ ఎన్నికలపై బీజేపీ ఎంపీలకు దిశానిర్దేశం

భారతీయ జనతా పార్టీ రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇప్పటి నుంచే వ్యూహాలను మొదలుపెట్టింది. అఖండ భారత దేశాన్ని కాషాయీకరణ చేయాలని భావిస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 2023 సార్వత్రిక ఎన్నికలే లక్ష్యంగా బీజేపీ అధిష్టానం ఇప్పటికే కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఫోకస్ పెట్టింది బిజెపి. ఈ క్రమంలోనే దక్షిణాది రాష్ట్రాల బీజేపీ ఎంపీలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భేటీ అయ్యారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో పార్టీ బలోపేతం, కేంద్ర పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంపై ఎంపీలకు ప్రధాని మోదీ దిశానిర్దేశం చేశారు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi met BJP MPs from the southern states. Modi directed the MPs to strengthen the party in the respective states and take the central schemes to the people for 2023 elections.