మోడీపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు: యువకుడితో గుంజీళ్ళు తీయించి, ఉమ్మి నాకించి; బీజేపీ కార్యకర్తల అమానుషం

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని దూషించినందుకు ఓ యువకుడిపై దాడి జరిగింది. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఈ దారుణ ఘటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అసభ్య పదజాలంతో దూషించాడని బిజెపి కార్యకర్తలు ఒక యువకుడు పై అమానుషంగా ప్రవర్తించారు.

A youth was allegedly thrashed, forced to lick spit on road and do sit-ups and made to chant ‘Jai Shri Ram’ by BJP workers in Jharkhand’s Dhanbad on Friday. video went viral,CM Hemnat Soren promises for action.