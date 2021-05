National

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ట్విట్టర్‌పై కేంద్ర సమాచార, సాంకేతిక మంత్రిత్వశాఖ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛకు ప్రమాదం ఉందన్న ట్విట్టర్ వ్యాఖ్యలను ఖండించింది. ట్విట్టర్ బెదిరింపు వ్యూహాలతో కూడిన నిరాధార ఆరోపణలు చేసిందని వ్యాఖ్యానించింది.

English summary

Amid a standoff with social media giant Twitter over the new IT Rules, the central government on Thursday accused the platform of lying and said it has no “locus in dictating” India’s legal policies.