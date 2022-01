India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: ఇటీవల అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌కు చెందిన 17 ఏళ్ల మిరామ్ తరోన్‌ను చైనాకు చెందిన పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ(పీఎల్ఏ) తిరిగి అప్పగించింది. మిరామ్ తరోన్ ను చైనా సైన్యం అపహరించినట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై వివాదం చెలరేగడంతో.. చైనా బలగాలతో హాట్‌లైన్ ద్వారా సంప్రదింపులు జరిపినట్లు రక్షణ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఈ క్రమంలోనే ఆ యువకుడి ఆచూకీ లభించినట్లు పీఎల్ఏ గత ఆదివారం తెలిపింది. తాజాగా, గురువారం అతడ్ని భారత సైన్యానికి అప్పగించింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు ట్విట్టర్ వేదికగా ధృవీకరించారు. ప్రస్తుతం అతనికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడంతోపాటు ఇతర ప్రోటోకాల్స్ పాటిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

అప్పర్ సియాంగ్ జిల్లా జిడో గ్రామానికి చెందిన ఈ యువకుడిని చైనా పీఎల్ఏ బలగాలు కిడ్నాప్ చేసినట్లు అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ తూర్పు ఎంపీ తాపిర్ గావ్ మొదట ఆరోపించారు. మిరామ్ వెంటే ఉన్న అతని స్నేహితుడు జానీ యాయింగ్ చైనా సైనికుల నుంచి తప్పించుకోగలిగాడని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

The Chinese PLA handed over the young boy from Arunachal Pradesh Shri Miram Taron to Indian Army at WACHA-DAMAI interaction point in Arunachal Pradesh today.

I thank our proud Indian Army for pursuing the case meticulously with PLA and safely securing our young boy back home 🇮🇳 pic.twitter.com/FyiaM4wfQk