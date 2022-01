కరోనా మహమ్మారి ఉగ్రరూపం: 2.80లక్షలకు పైగా కొత్తకేసులు;18లక్షలు దాటిన యాక్టివ్ కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల వ్యాప్తి కొనసాగుతోంది. కరోనా వైరస్ ఉగ్రరూపం దాలుస్తోంది. కొత్త కేసులు అంతకంతకు పెరుగుతూ మూడు లక్షలకు చేరుకున్నాయి. మంగళవారం 18 లక్షల మందికి పైగా కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయగా 2,82,970 మందికి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది. దేశంలో కేసులు రోజురోజుకు అంతకంతకూ పెరుగుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

On Tuesday, more than 18 lakh people were diagnosed with corona and 2,82,970 were diagnosed with corona positive. 441 people have lost their lives in the last 24 hours.