తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్ళీ భారీగా .. భారత్ లో కరోనా ఆందోళన .. తాజా కేసుల స్థితి ఇదే !!

భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తికి కొనసాగుతూనే ఉంది. నిన్న కాస్త తగ్గినట్టు అనిపించినా కేసులు మళ్లీ ఈరోజు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. నిన్నటి గణాంకాల కంటే ఈ రోజు 40 శాతం అధికంగా కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. దేశంలో తాజాగా గత 24 గంటల్లో 42,625 కరోనా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో 562 మంది కరోనా కారణంగా మృత్యువాతపడ్డారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు కరోనా కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 4,25, 757 కి చేరింది.

The corona continues to spread in India. Although it seemed to decrease slightly yesterday, the number of cases has increased again today. Corona cases are 40 percent higher today than yesterday. The country recorded 42,625 new cases of corona in the last 24 hours. In the last 24 hours 562 people have died due to corona.The death toll from the corona has risen to 4,25,757 so far across the country.