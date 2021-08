మళ్ళీ ఉప్పెనలా .. 46వేలకు పైగా కరోనా కొత్త కేసులు, 607 మరణాలు; కేరళలో బీభత్సం !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల పెరుగుదల ప్రస్తుతం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అమాంతం పెరిగిన కొత్త కేసులతో దేశంలో పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. నిన్నటి వరకు ఒక శాతం కంటే దిగువకు క్రియాశీల కేసుల రేటు ఉంటే తాజాగా క్రియాశీల కేసుల రేటు ఒక శాతం కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది. తాజాగా కొత్త కేసులు 46 వేలకు చేరుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశం 46,164 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులను నమోదు చేసింది. దీంతో నిన్నటి కంటే 22 శాతం కరోనా కేసులు అధికంగా నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో మరణాలు 607 నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతం దేశం మొత్తం కేసుల సంఖ్య 3.25 కోట్లుగా ఉంది, మొత్తం మరణాలు 4.36 లక్షలుగా ఉన్నాయని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాలు వెల్లడించాయి.

కేరళలో కరోనా కల్లోలం ..24 గంటల్లో 31,445 కేసులు

ఇదిలాఉంటే కరోనా మహమ్మారి నుండి గత 24 గంటల్లో 34,159 మంది కోలుకున్నారు. మొత్తం రికవరీలు 3.17 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇక క్రియాశీల కేసులు 3,33,725 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా 17, 87,283 కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేశారు. గత 24 గంటల్లో 31,445 కేసులు నమోదైనందున కేరళ దాదాపు 30 శాతం కరోనా కేసులలో జంప్ చూసింది. దక్షిణాది రాష్ట్రంలో 19.03 శాతం పరీక్ష సానుకూలతతో పాటు 215 మరణాలు నమోదు చేసింది. ఓనమ్ ప్రభావంతో కరోనా కేసుల్లో ఒక్కసారిగా పెరుగుదల కనిపించినట్లుగా భావిస్తున్నారు. కేరళ రాష్ట్రంలో రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు తీరు ప్రస్తుతం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దేశంలో ఈరోజు నమోదైన కరోనా కేసులలో 68 శాతం కేసులు ఒక కేరళ రాష్ట్రం నుండి నమోదవుతున్నాయి.

మహారాష్ట్రలోనూ పెరుగుతున్న రోజువారీ కేసులు

దేశంలో అత్యధికంగా దెబ్బతిన్న మహారాష్ట్ర 24 గంటల్లో 5,031 కొత్త కరోనా వైరస్ కేసులు , 216 మరణాలను నివేదించింది. ఇక మహారాష్ట్రలో డెల్టా వైరస్ ప్రజలను భయపెడుతుంది. నిత్యం కేసులు పెరుగుతున్న తీరు ఆందోళనకరంగా మారుతుంది. ఇదిలా ఉంటే గత 31 రోజులుగా రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 3 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం 2.58 శాతంగా ఉంది. యాక్టివ్ కేసులు మొత్తం కేసుల్లో 1.03% గా ఉన్నాయి, మార్చి 2020 తర్వాత అతి తక్కువ, జాతీయ కోవిడ్ -19 రికవరీ రేటు 97.63 శాతంగా ఉందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

ఇప్పటివరకు 60 కోట్లకు పైగా యాంటీ-కరోనావైరస్ వ్యాక్సిన్లు

భారతదేశం ఇప్పటివరకు 60 కోట్లకు పైగా యాంటీ-కరోనావైరస్ వ్యాక్సిన్లను ఇచ్చిందని ఆరోగ్య మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయా ట్వీట్ చేశారు. జాన్స్ హాప్‌కిన్స్ సంకలనం చేసిన డేటా ప్రకారం, ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన మోతాదుల విషయంలో భారతదేశం ఇప్పుడు చైనా కంటే వెనుకబడి ఉంది. ప్రస్తుత టీకా రేటు ప్రకారం, జనాభాలో 32% సంవత్సరం చివరి నాటికి టీకాలు వేయబడతారని వెల్లడించింది. 12 నుండి 17 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు అక్టోబర్‌లో కోవిడ్ -19 టీకాలు వేయనున్నట్లు ఇమ్యునైజేషన్ అడ్వయిజరీ గ్రూప్ చీఫ్ చెప్పారు. జై కోవ్ డీ , స్వదేశీ అభివృద్ధి చెందిన ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి డిఎన్ఏ ఆధారిత ఇంజక్షన్ లేని కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్, ఆగష్టు 20 న ఎమర్జెన్సీ యూజ్ అథరైజేషన్ పొందింది.

మూడో వేవ్ ప్రభావం వ్యాక్సినేషన్ తోనే సాధ్యం అన్న ఎయిమ్స్ చీఫ్ రణదీప్ గులేరియా

ఇది దేశంలో 12-18 సంవత్సరాల వయస్సులో పెద్దలకు అదనంగా అందించిన మొదటి టీకా. కోవిడ్ వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి వీలైనంత ఎక్కువ మందికి టీకాలు వేయడంపై భారతదేశం ఇప్పుడు దృష్టి పెట్టాలని మరియు బూస్టర్ మోతాదుల ఆలోచన కొంతకాలం పాటు వాయిదా వెయ్యొచ్చని ఎయిమ్స్ చీఫ్ రణదీప్ గులేరియా అన్నారు. టీకాల కార్యక్రమం బలంగా కొనసాగితే మూడవ కోవిడ్ వేవ్‌లో ఎక్కువ కరోనావైరస్ కేసులు ఉండవని సెరో సర్వే సూచించిందని ఎయిమ్స్ చీఫ్ చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనావైరస్ కేసులు 200 మిలియన్ మార్కును అధిగమించాయి. ప్రపంచ దేశాలలో మూడింట ఒక వంతు దేశాలలో కేసులు పెరుగుతున్నాయి, వాటిలో చాలా వరకు తమ జనాభాలో సగం మందికి మొదటి మోతాదు కూడా ఇవ్వలేదు.

English summary

India has registered 46,164 new coronavirus cases in the last 24 hours. This is 22 per cent more corona cases than yesterday. 607 deaths were reported in the last 24 hours. At present, the total number of cases in the country is 3.25 crore and the total number of deaths is 4.36 lakh. Corona harassment continues in Kerala. Danger bells are ringing in the country.