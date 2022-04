భారత్ లో కరోనా పరేషాన్; 15వేలు దాటిన యాక్టివ్ కేసులు; పెరుగుతున్న కేసులు, మరణాలతో ఆందోళన

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు పెరుగుతున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా దేశంలో కరోనా కేసులు స్వల్పస్థాయిలో పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజా కరోనా కేసుల పెరుగుదలతో క్రియాశీల కేసులు పెరుగుతుండడం ప్రస్తుతం దేశాన్ని ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఇక ఇప్పటికే కరోనా మహమ్మారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నాయి. బహిరంగ ప్రదేశాలలో తిరిగే వారికి మాస్కులను తప్పనిసరి చేశాయి. కరోనా నిబంధనలు పాటించాలని సూచిస్తున్నాయి.

English summary

2,527 new cases of covid-19 and 33 deaths in India in the last 24 hours. This is the fourth consecutive day that more than 2,000 coronavirus infections have been registered in India.