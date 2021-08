Corona in India : 36,571 కొత్త కేసులు, 540 కి పెరిగిన మరణాలు, రాష్ట్రాల్లో కేసులు ఇలా !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశం 36,571 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులను నమోదు చేసింది. నిన్నటితో పోలిస్తే కేసుల సంఖ్య 3.4% పెరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా మరణాలు నిన్న ఒక్కరోజే 540కి పెరిగాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య 3.23 కోట్లుగా ఉండగా, మొత్తం మరణాలు 4.33 లక్షలుగా ఉన్నాయని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

The corona epidemic boom continues in India. India has registered 36,571 new coronavirus cases in the last 24 hours. The number of cases has increased by 3.4% compared to yesterday. The death toll from the corona epidemic has risen to 540. Currently, the number of corona cases across the country is 3.23 crore, while the total number of deaths is 4.33 lakh, according to the health ministry.