భారత్ కు కరోనా కొత్త వేరియంట్ భయం: మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ లలో ఏవై 4.2 కేసులు !!

భారతదేశాన్ని కరోనా మహమ్మారి వదిలేలా కనిపించటం లేదు. రోజుకో రకంగా రూపాంతరం చెందుతూ దేశంపై దాడి చేస్తుంది. ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్ మరియు మహారాష్ట్రలో కరోనా మహమ్మరి యొక్క కొత్త వేరియంట్ కలకలం సృష్టిస్తుంది . ఇప్పుడిప్పుడే కరోనా మహమ్మారి క్షీణిస్తున్నదని భావిస్తున్న తరుణంలో కరోనా కొత్త వేరియంట్ కేసులు ఒక్కసారిగా భారత్ ను ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి . మొన్నటి వరకు డెల్టా వేరియంట్ డెల్టా ప్లస్ ఉత్పరివర్తన పట్ల భయం వ్యక్తం కాగా ఇప్పుడు మరో కొత్త వేరియంట్ వణికిస్తుంది. డెల్టా వేరియంట్ యొక్క ఉత్పరివర్తనాల తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ భారత్ కు కరోనా వైరస్ భయం పట్టుకుంది.

The new variant of the corona has caught the fear of India. There are AY 4.2 cases registered in Maharashtra and Madhya Pradesh. Currently there is concern over this variant.