భారత్ కు ఊరట .. ఒక శాతం కంటే దిగువకు క్రియాశీల కేసులు, భారీగా రికవరీలు.. తాజా లెక్కలివే !!

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి ప్రస్తుతం క్షీణిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. క్రియాశీల కేసుల రేటు తగ్గటం, రికవరీ రేటు పెరగడం భారత్ కు బిగ్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశం 25,467 కొత్త కోవిడ్ కేసులను నివేదించింది. ఇది నిన్న 25,072 కంటే కొంచెం ఎక్కువ అయినప్పటికీ కరోనా క్షీణత దిశగా పయనిస్తూ ఉండడం ఒకింత ఊరట. నిన్న నమోదైన కేసులతో భారతదేశంలో మొత్తం కరోనా కేసులు 3.24 కోట్లకు పైగా నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో 354 మరణాలు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటివరకు మొత్తం మరణాలు 4.35 లక్షలకు పైగా ఉన్నాయి.

భారత్ లో బాగా తగ్గిన యాక్టివ్ కేసులు

యాక్టివ్ కోవిడ్ కేసులు భారతదేశంలో 3,19,551 కి తగ్గాయి. 156 రోజుల్లో అతి తక్కువగా నమోదయ్యాయి .యాక్టివ్ కేసులు మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్లలో 1 శాతం కంటే తక్కువ నమోదు కావడం విశేషం . గత 24 గంటల్లో 39,486 మంది కరోనా రోగులు మహమ్మారి బారినుండి కోలుకున్నారు. ఇప్పటివరకు 3.17 కోట్లకు పైగా కోలుకున్నారు. రికవరీ రేటు క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇది ప్రస్తుతం 97.68 శాతంగా ఉంది. గత సంవత్సరం మార్చి నుండి ఇప్పటివరకు ఇదే అత్యధికం.

మహారాష్ట్రలో పెరుగుతున్న డెల్టా కేసులు

రోజువారీ సానుకూలత రేటు 1.55 శాతం వద్ద ఉంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) కోవిడ్ పాజిటివిటీ రేటును 5 శాతం కంటే తక్కువ సేఫ్ జోన్‌లో ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భారత్ సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నట్టుగా భావించాల్సిన పరిస్థితి. మహారాష్ట్రలో సోమవారం డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ యొక్క 27 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి.రాష్ట్రంలో మొత్తం డెల్టా ప్లస్ కేసుల సంఖ్య 103 కి చేరుకుంది. కోవిడ్ రోగుల నమూనాల జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ పరీక్షలను మహారాష్ట్ర క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తోంది. ఢిల్లీలో ఇప్పటివరకు 17 కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. గత సంవత్సరం మార్చి 28 తర్వాత అతి తక్కువ కరోనా కేసులు నమోదు చేయడం ఇదే మొదటిసారి.

కేరళలోనూ కరోనా కల్లోలం

గత కొంతకాలంగా కేరళ రాష్ట్రం కరోనా కారణంగా తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం అంటువ్యాధులు 38 లక్షలు దాటింది. కేరళ తర్వాత మహారాష్ట్ర రెండవ స్థానంలో ఉంది. మూడవ కోవిడ్ వేవ్ పెద్దల కంటే పిల్లలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుందని సూచించడానికి తగిన ఆధారాలు లేవని నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్ సూచించింది. అయితే వారికి ఇప్పటివరకు టీకాలు ఇవ్వని కారణంగా, వైద్య సదుపాయాలు మరింత మెరుగుపరుచుకోవాలని సూచిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఆంక్షలు సడలించబడినందున, 'డెల్టా ప్లస్' వంటి అత్యంత వైవిధ్యభరితమైన వేరియంట్‌లతో, గత వారాల్లో మూడవ తరంగానికి సంబంధించిన ఆందోళనలు తరచుగా వ్యక్తమవుతున్నాయి.

థర్డ్ వేవ్ అక్టోబర్ లో వస్తుందని, అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గత 24 గంటల్లో 63.85 లక్షలకు పైగా వ్యాక్సిన్ మోతాదులు ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. దేశంలో ఇప్పటివరకు ఇవ్వబడిన మొత్తం మోతాదు 58.89 కోట్లు దాటిందని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. జైడస్ కాడిలా మరియు జాన్సన్ & జాన్సన్ కోసం అత్యవసర వినియోగ ఆమోదాలతో, భారతదేశంలో ఇప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఆరు కోవిడ్ టీకాలు ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా ప్రజలు అందరూ వ్యాక్సినేషన్ తప్పకుండా తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

