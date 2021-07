covid-19, మరో ముప్పు!ఈనెల 16న జగన్ సహా 6రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని మోదీ భేటీ-దక్షిణాదిలో కేసీఆర్ తప్ప

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విలయానికి సంబంధించి మరిన్ని ప్రమాద సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. కరోనా రెండో వేవ్ ఉధృతి పూర్తిగా తగ్గక ముందే మూడో వేవ్ తప్పదని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్(ఐఎంఏ) హెచ్చరించడం, ఉత్తరాదిలోని పర్యాటక ప్రాంతాలపై ఆంక్షలకు కేంద్రం ఆదేశాలివ్వడం తెలిసిందే. నిజానికి దేశంలో జులై 4నే మూడో వేవ్ మొదలైందనీ ప్రముఖ సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిణామాల నడుమ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వరుసగా భేటీ అవుతూ, కరోనా పరిస్థితులను సమీక్షిస్తున్నారు..

కౌశిక్.. నువ్వో శ్రీరెడ్డివి -సీఎంతో 5 గం -టీపీసీసీగా రేవంత్ రెడ్డి తొలి విజయం -కాంగ్రెస్ టికెట్ పొన్నంకే!

English summary

Prime Minister Narendra Modi will on Friday meet the chief ministers of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Odisha and Maharashtra, where the number of Covid-19 cases have risen in several districts or have not come down in the recent past. The next round of these review meetings comes after PM Modi's interaction with the chief ministers of eight northeastern states on Tuesday