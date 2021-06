India

న్యూఢిల్లీ: మధ్యప్రదేశ్ బేతుల్ జిల్లాలోని దులారియా, భీమ్‌పూర్ గ్రామాలకు చెందిన రాజేష్ హిరావే, కిశోర్ అనే ఇద్దరు గ్రామస్తులు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి అనుకోని విధంగా షాకిచ్చారు. ప్రధాన మంత్రి రేడియో కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్ సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తన మన్ కీ బాత్ ప్రసంగం సందర్భంగా మోడీ రాజేష్, కిశోర్‌లతో మాట్లాడారు. కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నారా? అంటూ మోడీ వారిని ప్రశ్నించగా.. లేదంటూ సమాధానం ఇచ్చారు. వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని, ప్రాణాలు సైతం పోతోన్నాయంటూ తోటి వారు చెబుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అందుకే వ్యాక్సిన్ పట్ల ఆసక్తి లేదని తేల్చి చెప్పారు.

English summary

PM Narendra Modi during his Mann Ki baat program said that the rumour mongers will keep spreading it but we've to save lives. Don't remain under the delusion that, Covid19 is a kind of disease in which the virus keeps changing its form.