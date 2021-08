కోవిషీల్డ్ రెండు డోసుల మధ్య గ్యాప్ తగ్గింపుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఎన్టీఏజీఐ చైర్మన్ డా. అరోరా

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆక్స్ ఫర్డ్ ఆస్ట్రాజెనికా రూపొందించిన కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ డోసుల మధ్య వ్యవధిని తగ్గించే ఆలోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై పునరాలోచన చేస్తున్నట్టు నేషనల్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ ఆన్ ఇమ్యునైజేషన్ నిపుణులతో చర్చించనున్నట్టు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయని వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో తాజాగా అలాంటిదేమీ లేదని ఇమ్యునైజేషన్ నేషనల్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ అరోరా వెల్లడించారు.

English summary

There have been reports that the central government is thinking of reducing the gap between doses of the covishield vaccine developed by Oxford Astrogenica. Dr Aurora, chairman of the National Technical Advisory Group on Immunization, said there was no such proposal recently in the wake of reports that government sources said the government was reconsidering the matter and would discuss with experts on the National Technical Advisory Group.