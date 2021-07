India

కేరళకు చెందిన సామాజిక కార్యకర్త,ట్రాన్స్‌జెండర్ అనన్య కుమారి అలెక్స్ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన రెండు రోజులకే ఆమె భాగస్వామి జిజు రాజ్(36) కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కొచ్చిలోని ఓ స్నేహితుడి ఇంట్లో శుక్రవారం(జులై 24) మధ్యాహ్నం అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అనన్య ఆత్మహత్యతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందడం వల్లే జిజు రాజ్ కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

Two days after the suicide of transgender Anannyah Kumari Alex, a social worker from Kerala, her partner Jiju Raj (36) also committed suicide. He committed suicide on Friday (July 24) afternoon at a friend's house in Kochi.