పగవాడికి కూడా రావొద్దీ కష్టాలు.. దివ్యాంగుల ఇబ్బందులు, పనిచేయని టోల్ ఫ్రీ నంబర్..

National

oi-Shashidhar S

కరోనా కాలంలో సామాన్యులకే తిప్పలు తప్పడం లేదు. ఆర్థికంగా ఉన్నవారికి సమస్యలు ఉంటున్నాయి. అయితే పేద వారి సంగతి చెప్పక్కర్లేదు. ఎలాగోలా నెట్టుకొస్తారు. కాళ్లు, చేతులు ఉన్నవారి పరిస్థితి ఇలా ఉంటే మరి దివ్యాంగుల పరిస్థితి..? వారి జీవనాధారం ఎలా..? వారికి సాధక బాధలు ఎలా...? పూట ఎలా గడుస్తోంది. ఆలోచిస్తేనే ఇలా ఉంది. మరీ వాస్తవ పరిస్థితి ఎలా ఉందనే గుబులు మాత్రం ఉంది. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.. పదండి.

English summary

Differently abled people are double sufferers in these Covid-19 times as pandemic has impacted them as well as their caregivers