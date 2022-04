ఢిల్లీలో ప్రతి కరోనా సోకిన వ్యక్తి మరో ఇద్దరికి వ్యాప్తి: ఐఐటీ-మద్రాస్ అధ్యయనం

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతుంది. ఢిల్లీలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటం ప్రస్తుతం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఐఐటి-మద్రాస్ విశ్లేషణ ప్రకారం, కోవిడ్ -19 వ్యాప్తిని సూచించే ఢిల్లీ యొక్క ఆర్-విలువ ఈ వారం 2.1 వద్ద నమోదైంది. ఇది ప్రతి సోకిన వ్యక్తి దేశ రాజధానిలో మరో ఇద్దరికి కరోనా మహమ్మారిని వ్యాపింపజేస్తున్నట్టు సూచిస్తుంది.

భారత్ లో కరోనా పరేషాన్; 15వేలు దాటిన యాక్టివ్ కేసులు; పెరుగుతున్న కేసులు, మరణాలతో ఆందోళన

English summary

IIT-Madras study found that every corona infected person in Delhi affects two others.IIT-Madras experts said that they could not come to a conclusion on the Fourth Wave now.