oi-Shashidhar S

ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. భాగీరథ్ పాలెస్ ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. విషయం తెలిసిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకున్నారు. దాదాపు 15 నుంచి 17 ఫైరింజన్లు మంటలను ఆర్పుతున్నాయి. ఆస్తి, ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు ఏమీ తెలియరాలేదు.

ప్రమాదానికి గల కారణం తెలియరాలేదు. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ప్రమాదం జరిగి ఉంటుంది. భారీ మొత్తంలో ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుంది. దీంతో అక్కడ ఉన్న మార్కెట్ యాజమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Delhi | Fierce fire broke out in the shops of Bhagirath Palace market of Chandni Chowk. Around 18 to 20 fire tenders rushed to the spot. The process of extinguishing is underway. pic.twitter.com/0dYdKQB7J1