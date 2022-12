ఈగల వల్ల అక్కడ పురుషులకు పెళ్ళిళ్ళు కావటం లేదు, పెళ్ళైన వాళ్ళు విడాకులంటున్నారు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఈగ... ఈగ ఏం చేస్తుంది లే.. ఈగే కదా అని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారా? ఈ స్టోరీ తెలిస్తే ఈగలు ఏం చేయగలవో మీకే అర్థమవుతుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని హర్దోయ్ లోని అహిరోరి బ్లాక్ లోని గ్రామాలలో ఈగలు చేస్తున్న విధ్వంసం అక్కడ మగవాళ్లకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తుంది. అక్కడ గ్రామాలలో ఈగల దెబ్బకు పెళ్లి కాని పురుషులకు పిల్లనివ్వడానికి ఎవరూ ముందుకు రాకపోగా, ఇక పెళ్లయిన వారు విడాకుల దాకా వెళుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అసలు ఇంతకీ ఆ గ్రామాలలో ఏం జరుగుతుందంటే..

English summary

Due to flies, men are not getting married in the villages of Ahirori block in Hardoi, Uttar Pradesh, and those who are married are getting divorced.