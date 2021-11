India

oi-Kannaiah

ఢిల్లీ: మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహారావు వద్ద ఓ డజన్ మంది రాజకీయనాయకులకు సంబంధించి కొన్ని రహస్య ఫైల్స్‌ ఉన్నట్లు ప్రధాని కార్యాలయంలో పనిచేసిన మాజీ అధికారి మీనాక్షి సుందరం సంచలన సమాచారం ఇచ్చారు. త్వరలో దేవెగౌడపై పుస్తకం విడుదల చేయనున్న ఆమె ఆ పుస్తకంలో పలు సంచలన విషయాలను పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. 1996లో 13 రోజుల వాజ్‌పాయ్ సర్కార్‌ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన దేవెగౌడకు పీవీ ఈ రహస్య ఫైల్స్‌ను అందజేసినట్లు పుస్తకంలో మీనాక్షి సుందరం పేర్కొన్నారు. ఈ ఫైల్స్‌ దేవెగౌడ ప్రభుత్వం తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన ఐకే గుజ్రాల్, వాజ్‌పేయిల కార్యాలయంలో కూడా ఉనట్లు తెలిపారు. ఆ తర్వాత అవి ఎక్కడికి మాయమయ్యాయో తెలియదని పేర్కొన్నారు.

English summary

PMO former official Meenakshi Sundaram had made sensational comments that PV Narsimharao had over dozen secret files that those of politicians of that time