health tips: ఏ అనారోగ్యమైనా సరే తగ్గాలంటే.. మందుల కన్నా ముందు కీలకం ఇదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

నిత్యం వందలో ఎనభై మంది వివిధ అనారోగ్యాలతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటున్నారు. ప్రస్తుత సమాజంలో అనారోగ్యం అనేది కామన్ గా మారిపోయింది. చిన్న పిల్లలు మొదలు పెద్దవాళ్ల వరకూ ప్రతి ఒక్కరూ అనారోగ్యాల బారిన పడుతూనే ఉన్నారు. మనం తినే ఆహారం, జీవనశైలి విధానాల వల్ల రక రకాల అనారోగ్యాలు మనుషుల పైన దాడి చేస్తున్నాయి. ఇక దీర్ఘకాల వ్యాధుల మాట అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. బీపీ, డయాబెటిస్, ఆర్థరైటిస్, థైరాయిడ్ వంటి సమస్యలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి.

health tips: చలికాలంలో కీళ్ళనొప్పులు నరకం చూపిస్తున్నాయా? ఉపశమనం కోసం ఈ చిట్కాలు పాటించండి!!

English summary

To reduce any illness, Know about your illness and be confident, believe the medicines and doctors. this is the key advice before taking medicines.