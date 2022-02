India

oi-Kannaiah

కర్నాటకలో హిజబ్ (ముస్లిం మహిళలు ముఖాన్ని కప్పుకునే వస్త్రం) వ్యవహారం పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. తాజాగా ఇది మరో మలుపు తీసుకుంది. చిక్కమంగళూరు జిల్లాలోని ఐడీఎస్‌జీ కాలేజ్ విద్యార్థులు కొందరు నీలంరంగు షాలువాలు ధరించి హిజబ్ ధరించిన ముస్లిం మహిళలకు మద్దతుగా నిలిచారు. జై భీమ్ నినాదాలు చేస్తూ విద్యకు మతం రంగు పులమడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలా నినాదాలు చేస్తుండగానే కాషాయ రంగు షాలువాలతో మరో వర్గం విద్యార్థులు వచ్చి జైశ్రీరాం నినాదం చేశారు. జైభీమ్ విద్యార్థుల వర్గం, జైశ్రీరాం విద్యార్థుల వర్గం మధ్య గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.

రెండు వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థుల వాగ్వాదం వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఇక కర్నాటకలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలను పాటించాలని, హిజబ్ ధరించిన వారికి, కాషాయం శాలువా ధరించిన వారిని సీఎం బసవరాజ్ బొమ్మయ్, మరియు విద్యాశాఖ మంత్రి బీసీ నగేష్ కోరారు. ఎవరెన్ని మాటలు మాట్లాడి రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసినా.. సంయమనం పాటించాలని సీఎం బసవరాజ్ బొమ్మయ్ కోరారు. యూనిఫారంలు ధరించాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలను విద్యార్థులు తప్పకుండా పాటించాలని ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న బసవరాజ్ బొమ్మయ్ కోరారు. విద్యార్థులు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు పాల్పడరాదని చెప్పారు. కర్నాటక రాష్ట్రం చాలా శాంతియుతమైన రాష్ట్రమని, శాంతియుత వాతావరణంను విఘాతం కలిగిలా వ్యవహరించరాదని చెప్పారు.

ప్రస్తుతం వ్యవహారం కోర్టులో ఉన్నందున మంగళవారం తుది తీర్పు వెలువడుతుందని.. కోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఆలోచిస్తామని సీఎం బసవరాజ్ బొమ్మయ్ చెప్పారు. హిజబ్ వ్యవహారంపై విద్యార్థులను కొన్ని శక్తులు తెరవెనక ఉండి రెచ్చగొడుతున్నాయని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు సీఎం బొమ్మయ్.అంతకుముందు ఇలాంటి ఘటనలే కేరళ మహారాష్ట్రలో జరిగాయని బొమ్మయ్ గుర్తుచేశారు. ఇదిలా ఉంటే మైసూరులో మీడియాతో విద్యాశాఖ మంత్రి నగేష్ మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి విద్యార్థులు స్కూళ్లకు కాలేజీలకు యూనిఫారంలోనే రావాలని లేదంటే వారిని క్యాంపస్‌లోకి అనుమతించేది లేదని చెప్పారు. కాలేజ్ క్యాంపస్ గేట్ దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఎలాంటి దుస్తులైన విద్యార్థులు ధరించొచ్చని... ఒక్కసారి క్యాంపస్ గేటులోకి అడుగుపెట్టాక యూనిఫారం ధరించాలని నగేష్ చెప్పారు.

Standoff between students wearing Saffron shawls Vs students wearing blue shawls in chikkamagalur, "Jai bheem" VS "Jai Shree Ram" & other sloganeering between them inside the campus over the #HijabisOurRight

Controversy #Hijab #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/4yr2ks2wWn