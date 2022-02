Hijab Row: కాలేజ్ లోకి హిజాబ్ లతో అమ్మాయిలు ఎంట్రీ, గేట్ బయటకు పంపించేశారు, ధర్నా !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ విజయపుర: హిజాబ్ వివాదం కర్ణాటక హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతున్న సందర్బంలోనే మరోసారి ముస్లీం అమ్మాయిలు హిజాబ్ దరించి కాలేజ్ కు వెళ్లి నిరసనలు వ్యక్తం చెయ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. హిజాబ్ లు, కాషాయం కండువాలు దరించకూడదని, నుదిటి మీద తిలకం పెట్టుకోకూడదని, మతపరమైన దస్తులు దరించి విద్యాసంస్థల్లో అడుగుపెట్టకూడదని కర్ణాటక హైకోర్టు మద్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసినా కొందరు ముస్లీం అమ్మాయిలు కోర్టు ఆదేశాలను ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కాలేజ్ లు ప్రారంభం అయిన రోజు ప్రభుత్వ కాలేజ్ లోకి హిజాబ్ లు వేసుకుని కొందరు ముస్లీం అమ్మాయిలు బలవంతంగా కాలేజ్ లోపలికి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ తో పాటు అక్కడ ఉన్న మహిళా పోలీసులు హిజాబ్ లు వేసుకుని కాలేజ్ లోకి బలవంతంగా ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించిన అమ్మాయిలను అడ్డుకున్నారు. హైకోర్టు మద్యంతర ఆదేశాలను ప్రతిఒక్కరూ గౌరవించాలని, హిజాబ్ లు వేసుకుని లోపలికి వెళ్లడానికి అనుమతి ఇవ్వమని కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ తేల్చి చెప్పారు. కాలేజ్ లోని ఒక గదిలో బుర్కాలు, హిజాబ్ లు భద్రపరచడానికి ఏర్పాట్లు చేశామని, అక్కడ మతపరమైన దుస్తులు తీసివేసి క్లాసులకు హాజరుకావాలని కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ముస్లీం అమ్మాయిలకు మనవి చేశారు. ఇదే సమయంలో కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ తో కొందరు అమ్మాయిలు వాదనలకు దిగడంతో ఉద్రిక్తి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ తతంగం వీడియోలు తీసిన కొందరు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.

Hijab Row: విదేశాల తీర్పులతో హిజాబ్ పిటిషన్లకు లింక్ పెట్టిన లాయర్, విద్యార్థు డిమాండ్ కాదు, మనవి !

English summary

Hijab Row: Even as the Karnataka High Court hears arguments on allowing religious clothing in educational institutions, another government college in the state has turned into a site of protest for sending away students who insisted on wearing the hijab in classrooms.