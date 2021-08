Illegal affair: ప్రియుడితో లేచిపోయిన భార్య, సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కిన భర్త, నా పెళ్లామ్ నాకు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ సేలం: లారీ డ్రైవర్ గా పని చేస్తున్న యువకుడు ఓ యువతిని వివాహం చేసుకుని జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తరువాత భార్యకు మెదడులో పురుగు దూరినట్లు ఉందోమో ఆమె తప్పుదోవ పట్టింది. లారీ డ్రైవర్ అయిన భర్త నెలలో రెండు మూడు వారాలు బయట తిరుగుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఇంట్లో పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్న భార్య 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే ఓ యువకుడికి దగ్గర అయ్యింది. లారీ తీసుకుని బయటకు వెళ్లి పోతున్న భర్త ఆ లారీని తోలుకుంటున్నాడు. అందుబాటులో ఉంటున్న ప్రియుడు అతని భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.

బయటకు వెలుతున్న భర్త తిరిగిరావడానికి వారాలు వారాలు పట్టడంతో ఇంట్లో విరహంతో ఉంటున్న భార్య ఆమె ప్రియుడితో మస్త్ మజా చేసింది. భర్త కంటే ప్రియుడు ఎక్కువ సుఖపెడుతున్నాడని అనుకున్న భార్య నెల రోజుల క్రితం భర్త, ఇద్దరు పిల్లలను వదిలేసి ప్రియుడితో జెండా ఎత్తేసింది. తన భార్య కనపడటం లేదని భర్త కేసు పెట్టాడు. నెల రోజులు అయినా పోలీసులు తన భార్య ఆచూకి కనిపెట్టలేదని రగిలిపోయిన భర్త ఇంంజనీరింగ్ కాలేజ్ పక్కనే ఉన్న సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కి పోలీసు అధికారులకు, స్థానికులకు చుక్కలు చూపించాడు.

Illegal affair: ప్రియుడికి రిజర్వేషన్, భర్తకు వెయిటింగ్ లిస్ట్, తట్టుకోలేక థ్రిల్లర్ సినిమా స్కెచ్ !

English summary

Illegal affair: A riot broke out near Salem when the driver threatened to kill himself by climbing a cell phone tower to demand the release of his wife who had run away with her boyfriend.