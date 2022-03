Illegal affair: ప్రియుడు టచ్ లోకి రాకుండా చేసిన భర్త, భార్య ప్లాన్ కు భర్త ఫినిష్, సినిమా స్కెచ్ రివర్స్!

India

oi-Mallikarjuna

జైపూర్/ కోటా: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసింది. వివాహం అయిన తరువాత భార్యకు ఓ యువకుడు పరిచయం అయ్యాడు. కొంతకాలం స్నేహితుడితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్న మహిళ అతనికి దగ్గర అయ్యింది. రానురాను స్నేహితుడితో చనువు పెంచుకున్న వివాహిత మహిళ అతనితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. భర్తకు తెలీకుండా ప్రియుడితో పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేసింది, భార్య ఎక్కువగా ఫోన్ లో మాట్లాడుతోందని భర్త గమనించాడు.

భార్యకు తెలీకుండా ఆమె గురించి భర్త ఆరా తీశాడు. తన భార్యకు వేరేవ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం ఉందని తెలుసుకున్న భర్త బిత్తరపోయాడు. ప్రియుడితో ఫోన్ లో మాట్లాడకుండా, భార్య బయటకు వెళ్లకుండా భర్త కట్టడి చేశాడు. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. తన సంతోషాలకు భర్త అడ్డుగా వస్తున్నాడని రగిలిపోయిన భార్య ఆమె ప్రియుడితో కలిసి భర్తను పక్కాప్లాన్ ప్రకారం చంపేసింది. కేసు నుంచి తప్పించుకోవడానికి పాత తమిళ సినిమా టెక్నిక్స్ ఉపయోగించిన భార్య, ఆమె ప్రియుడు పోలీసులకు అడ్డంగా చిక్కిపోయారు.

Dance master: అమ్మాయికి డ్యాన్స్ తోపాటు ?, అర్దరాత్రి ఎస్కేప్. అమ్మాయి రివర్స్ కేసుతో, షార్వా!

English summary

Illegal affair: The wife has given a painful death to a husband who was becoming a stumbling block in the midst of illicit relations in Rajasthan.