Khiladi wife: ప్రియుడి మోజులో, 11 ఏళ్లు చిన్నోడు, భర్త హత్యకు రూ. 6 లక్షలు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన ఆంటీ !

న్యూఢిల్లీ: పెద్దలు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు కొడుకులు, కూతురు ఉన్నారు. భర్త సొంతంగా వర్క్ షాప్ పెట్టుకుని పనివాళ్లతో పని చేయిస్తూ డబ్బులు బాగానే సంపాధిస్తున్నాడు. ఇటీవల బైక్ లో ఇంటికి వెలుతున్న భర్తను రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అనేక కోణాల్లో విచారణ చేశారు. నిద్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో హత్య జరగడంతో పోలీసులు 500 సీసీటీవీలు పరిశీలించారు. క్లైమాక్స్ లో పోలీసులు హత్యకు గురైన వ్యక్తి భార్యతో పాటు మరో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. 25 ఏళ్లు భర్తతో కాపురం చేసిన భార్య రూ. 6 లక్షలు కిరాయి ఇచ్చి ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేయించిందని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: Married for the past 25 years, a woman allegedly hired a contract killer and paid him ₹6 lakh for the job, so that she could live with her 29-year-old lover who she had met online, the police said.