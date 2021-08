తాలిబన్లతో భారత్ చర్చలు -మోదీ విధానమేంటి?: అఫ్గాన్ సంక్షోభంపై అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సంచలన వ్యాఖ్యలు

India

oi-Madhu Kota

బ్రిటిషర్లతో మూడు సార్లు భీకర యుద్ధాలు చేసి, భారత్ కంటే ముందుగానే స్వాతంత్ర్యం పొంది, 'ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ అఫ్గానిస్థాన్'గా కొనసాగిన దేశం కాస్తా, ఇప్పుడు తాలిబన్ల ఆక్రమణతో 'ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్ ఆఫ్ అఫ్గానిస్థాన్'గా మారిపోయింది. అమెరికా సేనలు నిష్క్రమించిన వారాల వ్యవధిలోనే ఒక్కొక్కటిగా రాష్ట్రాలను కైవసం చేసుకుంటూ వచ్చిన తాలిబన్ సేనలకు.. అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘని పారిపోవడంతో రక్తపాతం లేకుండానే దేశం వశమైంది. ముల్లా బరాదర్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన 'ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్ ఆఫ్ అఫ్గానిస్థాన్' తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తెచ్చేందుకు తాలిబన్లు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే అఫ్గాన్ లో పరిణామాలు అతి త్వరలోనే భారత్ పాలిట ఇబ్బందికరంగా మారబోతున్నాయని హైదరాబాద్ ఎంపీ, ఏఐఎంఐఎం పార్టీ చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ హెచ్చరిస్తున్నారు..

English summary

Reacting to the deepening crisis in Afghanistan, AIMIM president and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi said “whether or not India recognises Taliban, government will have to open channels of communication” with the hardline organisation that took over the war-torn nation.In a thread of three tweets, Owaisi said that it was not something that happened “out of the blue”. “As usual Narendraji’s govt seems to be out of its depth. It starts acting only when a crisis is at the doorstep,” he tweeted.