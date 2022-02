గణనీయంగా తగ్గిన కరోనాకేసులు; భారీగానే మరణాలు: తాజా కేసుల స్థితి ఇదే

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు గణనీయంగా తగ్గాయి. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, గత 24 గంటల్లో దేశం 67,597 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. భారతదేశ రోజువారీ కోవిడ్ -19 సంఖ్య మంగళవారం నాడు గణనీయంగా తగ్గటం చాలా ఊరటనిచ్చింది. అయితే మరణాల సంఖ్య మాత్రం 1000 దాటి నమోదవుతున్న పరిస్థితి ఉంది. గత 24 గంటల్లో కరోనా సంబంధిత మరణాల సంఖ్య 1,188 గా నమోదైంది.దీంతో మరణాల సంఖ్య మొత్తంగా 5,04,062కి చేరుకుందని మంత్రిత్వ శాఖ తన రోజువారీ హెల్త్ బులెటిన్‌లో పేర్కొంది.

English summary

The country reported 67,597 new corona cases in the last 24 hours. However, the death toll is reported to be over 1000. The number of corona-related deaths in the last 24 hours was 1,188.