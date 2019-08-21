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    లైవ్: ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసు: సీబీఐని ప్రశ్నించిన చిదంబరం న్యాయవాది

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    న్యూఢిల్లీ: ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ కేంద్రమంత్రి చిదంబరంకు ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు మంగళవారం తిరస్కరించిన విషయం తెలిసిందే. ఇది ఇలావుంటే, ఢిల్లీలోని చిదంబరం ఇంటికి వెళ్లిన సీబీఐ, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) అధికారులు ఆయన ఇంట్లో లేకపోవడంతో వెనుతిరిగారు. ఆ తర్వాత వెళ్లిన మరో అధికారుల బృందం చిదంబరం ఇంటికి నోటీసులు అంటించింది.

    రెండు గంటల్లోపు సీబీఐ ఎదుట హాజరు కావాలని ఆదేశించింది. బెయిల్ పిటిషన్ రద్దు కావడం, సీబీఐ నోటీసుల నేపథ్యంలో చిదంబరం అరెస్టు తప్పదేమోనన్న చర్చ జరుగుతోంది. హైకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో చిదంబరం తరపు న్యాయవాదులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. సుప్రీంకోర్టు కూడా ప్రతికూలంగా తీర్పు చెబితే చిదంబరం జైలుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

    INX Media case LIVE Updates: Chidambarams lawyer writes to CBI, requests not to take any action till SC hearing

    Newest First Oldest First
    9:18 AM, 21 Aug
    సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో వాదనలు వినేంత వరకు చిదంబరంను అరెస్ట్ చేయవద్దంటూ ఆయన తరపు న్యాయవాది సీబీఐ, ఈడీలను కోరారు.
    9:14 AM, 21 Aug
    అయితే సీబీఐ తీరుపై చిదంబరం తరపు న్యాయవాది తప్పుబట్టారు. రెండు గంటల్లోపు సీబీఐ ముందు హాజరుకావాలని చిదంబరం ఇంటికి నోటీసులు అంటించడంపై మండిపడ్డారు. ఏ చట్ట ప్రకారం తన క్లైంట్‌ను రెండుగంటల్లోగా సీబీఐ ఎదుట హాజరుకావాలన్నారని న్యాయవాది ప్రశ్నించారు.
    9:09 AM, 21 Aug
    సీబీఐ, ఈడీ బృందాలు మాజీ ఆర్థికమంత్రి పి చిదంబరంను అరెస్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి.
    9:04 AM, 21 Aug
    రెండు గంటల్లోగా తమ ముందు హాజరుకావాలంటూ మంగళవారం రాత్రి చిదంబరం నివాసానికి సీబీఐ నోటీసులు అంటించింది.

    తెలుగు మ్యాట్రిమోనిలో మీకు నచ్చిన జీవిత భాగస్వామి ఎంపికలు - రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం!

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    English summary
    Congress leader P Chidambaram suffered a major setback Tuesday as the Delhi High Court dismissed his anticipatory bail in the INX Media scam, paving way for the investigating agencies, CBI and ED, to arrest him.
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