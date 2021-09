Nipah Virus : కేరళను వణికిస్తున్న నిఫా వైరస్-251 కాంటాక్ట్స్ గుర్తింపు-11 మందిలో లక్షణాలు

India

oi-Srinivas Mittapalli

ఇప్పటికే కరోనా కేసులతో సతమతమవుతున్న కేరళను నిఫా వైరస్ వణికిస్తోంది. నిఫా వైరస్ బారిన పడిన 12 ఏళ్ల ఓ బాలుడు ఆదివారం(సెప్టెంబర్ 5) మృతి చెందిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అతని కాంటాక్ట్స్‌లో 11 మందిలో నిఫా వైరస్ లక్షణాలు గుర్తించారు. ఇప్పటివరకూ మొత్తం 251 కాంటాక్ట్స్‌ను గుర్తించారు. ఇందులో 125 మంది హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఉండగా... వీరిలో 54 మంది హై రిస్క్ కేటగిరీలో ఉన్నారు. ఇప్పటివరకూ వీరిలో 38 మందిని ఐసోలేషన్‌కి తరలించారు. కేరళ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి వీణ జార్జి ఈ వివరాలు వెల్లడించారు.

Deepika Padukone:పసుపు రంగు చీరలో బోల్డ్ బ్యూటీ (ఫొటోస్)

English summary

Nipah virus symptoms were found in 8 of the death boy's contacts. A total of 251 contacts have been identified so far. Of these, 125 are health care workers, 54 of whom are in the high risk category. So far 38 of them have been moved to isolation.