Illegal affair: అత్తా, అల్లుడి అక్రమ సంబంధం, లేచిపోయి పెళ్లి, ఈ పెద్దోళ్లు ఉన్నారే, మా ప్రేమను ?

India

oi-Mallikarjuna

ముజఫర్ నగర్: అల్లుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న అత్త కొన్ని సంవత్సరాలు అతనితో ఎంజాయ్ చేసింది. అత్తా, అల్లుడి అక్రమ సంబంధం విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, పెద్దలు ఇద్దరికి చివాట్లు పెట్టారు. అత్తాకు 50 ఏళ్లు, అల్లుడికి 25 ఏళ్లు కావడంతో వీరి లవ్ స్టోరీ తెలుసుకున్న అందరూ ముక్కున వేలు వేసుకున్నారు. ఇక లాభం లేదని డిసైడ్ అయిన అత్తా, అల్లుడు ఊరు వదిలి పరారైనారు. 10 నెలల తరువాత సొంత ఊరికి వచ్చిన అత్తా, అల్లుడు మేము పెళ్లి చేసుకున్నాము, ఇక ముందు కలిసి కాపురం చేస్తామని, ఎవ్వరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు, ఈ పెద్దోళ్లు మా ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడం లేదు అంటూ ఈ ప్రేమపావురాలు ఊరందరి ముందు సినిమా డైలాగులు చెప్పారు. షాక్ అయిన బంధువులు, ఊరిపెద్దలు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Love birds: A 50-year-old woman from a village in Muzaffarnagar district of Uttar Pradesh allegedly married her 25-year-old son-in-law after eloping with him 10 months ago. The two returned home on Wednesday, following which the local police placed them under arrest in the interest of public order.