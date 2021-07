Khiladi wife: చిత్రాకు భర్త, ముగ్గురు సీక్రెట్ ప్రియులు, ఒకడిని కోసి కారం పెట్టేసింది, ఏడాదికి !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తిరుప్పూర్: వివాహం చేసుకుని భర్తతో కాపురం చేస్తున్న మహిళ బంధువులైన ఇద్దరితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునింది. మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఇద్దరిలో ఓ మైనర్ ఉన్నాడు. భర్తతో ఉంటూనే మరో ఇద్దరు ప్రియులతో భార్య పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేసింది. మహిళ విషయంలో ఇద్దరు ప్రియులు గొడవపడ్డారు. గొడవ పెద్దది కావడంతో భార్య మైనర్ ప్రియుడితో కలిసి రెండో ప్రియుడిని చంపేసింది. భర్త సహాయంతో కిలాడీ లేడి, ఆమె ప్రియుడు కలిసి హత్యకు గురైన ప్రియుడు శవాన్ని ఫామ్ హౌస్ లో ఉప్పు, కారం పెట్టి పాతిపెట్టేసి పైన చెట్లు నాటేశారు. ఏడాది తరువాత కిలాడీ లేడి మరో ప్రియుడిని తగులుకుంది. ఇప్పుడు కిలాడీ లేడీకి భర్తతో పాటు మరో ఇద్దరు ప్రియులు ఉన్నారు. నేను చెప్పినట్లు వినాలి, నేను చెప్పినట్లు చెయ్యాలి, లేదంటే నా పాత ప్రియుడిని ఎలా చంపేశామో అలాగే నిన్ను చంపేస్తామని ప్రియుడికి కిలాడీ లేడీ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ప్రియురాలి దెబ్బతో హడలిపోయిన కొత్త ప్రియుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. కొత్త ప్రియుడి దెబ్బతో భార్య, భర్త, ప్రియుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కిలాడీ లేడీ చేతిలో హత్యకు గురైన వ్యక్తి హస్తిపంజరం బయటకు తియ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Khiladi wife: A 23-year-old married woman’s shady past caught up with her in Tiruppur district of Tamil Nadu after she allegedly threatened to kill her 25-year-old paramour like her ex-lover. She, along with her 32-year-old husband and a minor relative, has now landed in the custody of police on murder charges.