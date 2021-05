National

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా సెకండ్ వేవ్‌లో మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న వేళ భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి(ఐసీఎంఆర్) కీలక సూచనలు చేసింది. ఇప్పటికే దేశంలో కరోనా కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్న రాష్ట్రాలన్నీ లాక్‌డౌన్, కర్ఫ్యూలు, ఇతర ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయినప్పటికీ పలు ప్రాంతాల్లో కేసులు ఎక్కువగానే నమోదవుతూ వస్తున్నాయి.

English summary

The head of the main Indian health agency responding to the coronavirus has said districts reporting a high number of infections should remain locked down for another six to eight weeks to control the spread of the rampaging disease.