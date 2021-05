సెంట్రల్ విస్టా నిర్మాణ స్థలంలో ఫొటోలు, వీడియోలు రద్దు చేశారు: ప్రధాని మోడీపై విమర్శల ఎఫెక్టే

National

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టుపై ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనా మహమ్మారి దేశంలో అనేక మంది ప్రాణాలు తీస్తుంటే వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి ఈ పార్లమెంటు నూతన భవనాన్ని నిర్మించడం అవసరమా? అని ప్రశ్నిస్తున్నాయి.

English summary

Amid criticism over the Central Vista Redevelopment Project, the Central Public Works Department has prohibited photography and video recording at the construction site near India Gate. Sign boards have come up at the redevelopment site of the Central Vista Avenue, which read: ''No photography'', ''No video recording''.