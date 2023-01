India

oi-Dr Veena Srinivas

దొంగలు పడ్డ ఆర్నెల్లకు కుక్కలు మొరిగిన చందంగా.. గతేడాది సోనూసూద్ చేసిన వీడియో పై ఈ ఏడాది రైల్వేశాఖ స్పందించింది. బాలీవుడ్ యాక్టర్, కరోనా మహమ్మారి తర్వాత దేశ ప్రజలలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించిన రీల్ స్టార్ విలన్ .. రియల్ హీరో సోను సూద్ కు రైల్వే శాఖ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. చాలామందికి రోల్ మోడల్ అయిన సోనూసూద్ ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన చర్యలకు పాల్పడడం సరికాదని, గతంలో సోనూసూద్ కి సంబంధించిన రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్న ఒక వీడియోను ట్యాగ్ చేస్తూ ట్వీట్ చేసింది.

English summary

The Northern Railway Department has finally responded to the video posted by Sonusood on social media, sitting at the footboard of the train. Northern railway warned Sonusood that it is dangerous to do so.