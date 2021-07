రూ.110 దాటినా వదలట్లే..మళ్లీ పెట్రో రేట్ల వాతే: సౌత్ సిటీస్ పరిపూర్ణం: బైక్ కాదు బైసైకిల్

India

న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుదల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని చమురు సంస్థలు మళ్లీ..మళ్లీ కొరడా ఝుళిపిస్తూనే వస్తోన్నాయి. రెండు రోజుల స్వల్ప విరామం అనంతరం తాజాగా ఇంధన రేట్లను పెంచేశాయి. మే 4వ తేదీ నుంచి పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు పెరగడం ఇది 33వ సారి. రెండు నెలల్లో సగం రోజులకు పైగా వాటి రేట్లను చమురు సంస్థలు పెంచినట్టయింది. పెరుగుతోన్న ధరలతో దేశవ్యాప్తంగా అనేక నగరాల్లో పెట్రోల్ రేటు లీటర్ ఒక్కింటికి 110 రూపాయలకు చేరువ అవుతోంది. పలు చోట్ల డీజిల్ కూడా 100 రూపాయల మార్క్‌ను దాటేసింది. దక్షిణాదిన అన్ని మెట్రో సిటీల్లో పెట్రోల్ రేటు వంద రూపాయలను దాటింది.. చెన్నై సహా.

This is how modi and petrol feels today in chennai #Chennai #tnlockdown #PetrolDieselPriceHike #PetrolPriceHike #Petrol100NotOut #ModiMadeDisaster #4yearsofGST pic.twitter.com/5Vw3eoWG4k

When People Can Purchase The Wine By Giving Double Price Then Where Is Problem About Few Rupees Increment In Petrol Price. #PetrolPriceHike pic.twitter.com/mRXSuS4yzu

English summary

Petrol and diesel prices were hiked on July 2 after a brief pause of two days. The 33rd price hike in less than two months has pushed fuel prices across the country to historic highs.