కెప్టెన్ చీల్చే ఓట్లు ఎవరివి- మహిళా ఓట్లు ఆప్ వైపేనా : పంజాబ్ లో మారుతున్న సమీకరణాలు..!!

పంజాబ్ లో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఈ సారి ఆప్ ఇక్కడ మహిళా ఓటర్ల మీద పెద్ద ఎత్తున ఆశలు పెట్టుకుంది. అదే సమయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కెప్టెన్ అమరీందర్ ఎవరి ఓట్ బ్యాంకు ను చీలుస్తారనేది మరో ఆసక్తి కర ఈక్వేషన్ గా మారుతోంది. పంజాబ్ లో ఎలాగైనా పాగా వేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్న ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ అక్కడ మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకొనే ప్రయత్నం మొదలు పెట్టారు. ఇప్పటికే ప్రచారం ప్రారంభించారు.

Punjab assembly elections 2022 : Kejriwal has been at the forefront of the election campaign and new equations are coming to the fore in the state.