చివరి క్షణంలో ప్రశ్నలు తొలగింపు: జాబితాలో లేని కేసీ వేణుగోపాల్ 2 ప్రశ్నలు

పార్లమెంట్ శీతకాల సమావేశాలు హీట్ పెంచుతున్నాయి. తొలి రోజు వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు బిల్లు ఉభయ సభల్లో ఆమోదం పొందినా.. చర్చకు అవకాశం ఇవ్వలేనని ప్రతిపక్షాలు చిందులేశాయి. అయితే రాజ్యసభ సభ్యుడు కేసీ వేణుగోపాల్ అడిగిన ప్రశ్నను తుది జాబితా నుంచి ప్రభుత్వం తీసివేసింది. దీనిపై ప్రతిపక్షాలు గుర్రుమంటున్నాయి. విదేశాల్లో ఉంటున్న ఎన్ఆర్ఐలు ఎయిర్ పోర్టుల వద్ద వేధింపులకు గురవుతున్నారా..? వారిని వెనక్కి తీసుకొస్తున్నారా అని.. రైతు ఆందోళనలకు సాయం చేయొద్దు అని కొందరు అంటున్నారా అని ప్రశ్నను వేణుగోపాల్ అడగగా.. డిసెంబర్ 2వ తేదీన సమాధానం చెబుతామని కేంద్రం తొలుత చెప్పింది. కానీ దానిని తర్వాత జాబితా నుంచి తొలగించింది.

English summary

Congress Rajya Sabha member K C Venugopal to the Minister of External Affairs on whether NRIs living abroad were harassed at airports and sent back.