Rebel: సీఎంకు సినిమా చూపించిన సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ప్రతిపక్ష పార్టీకి మద్దతుగా ఓటింగ్, గ్రేట్ ఎస్కేప్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/సూరత్: మహారాష్ట్రలో సోమవారం జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో భారీగా క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగింది. మహారాష్ట్రలో అధికారంలో ఉన్న శివసేన, కాంగ్రెస్, ఎన్సీపీల సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి అధికార పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు చుక్కలు చూపించారు. మా సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలోని ఆరు మంది ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులు కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు అని చెప్పిన సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రేకి అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సినిమా చూపించారు. బీజేపీ తమ అభ్యర్థులు అందరిని గెలిపించుకుని మరోసారి సత్తా చాటుకుంది. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల దెబ్వతో షాక్ తిన్న మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రే శివసేన పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు అందరితో అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. క్రాస్ ఓటింగ్ కు పాల్పడింది ఎవరు ? అని సీఎం ఆరా తీస్తున్నారని తెలిసింది. సుమారు 20 మంది శివసేన ఎమ్మెల్యేలు క్రాస్ ఓటింగ్ కు పాల్పడటంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి ఓడిపోయారని తెలిసింది. అయితే శివసేనకు చెందిన కొందరు తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న గుజరాత్ లోని సూరత్ లోని ఓ ప్రముఖ హోటల్ లో మకాం వేశారు.

English summary

Rebel: Shiv Sena leader and Maharashtra Urban Development Minister Eknath Shinde, along with 10-12 MLAs, has gone ‘out of reach’ since Monday’s legislative council elections, fuelling rumours of a rebellion within the party.