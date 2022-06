Sadist: కాంట్రాక్టర్ ఏం చేశాడంటే ?, భార్యతో ఆ టైప్ లో ?, భార్యను రేప్ చెయ్యాలని ఫ్రెండ్ కు చెప్పి !

India

oi-Mallikarjuna

వార్దే/డెన్మార్క్/న్యూఢిల్లీ: యువతి, యువకుడికి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం కావడంతో వాళ్ల పెద్దలు సంతోషంగా, చాలా గ్రాండ్ గా పెళ్లి జరిపించారు. భర్త ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టర్ గా పని చేస్తుండటంతో పెళ్లికి చాలా మంది హాజరైనారు. గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేసుకున్న కాంట్రాక్టర్ అతని భార్యతో కొంతకాలం పాటు సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. తరువాత భర్త అతని భార్య దగ్గర వాడి శాడిజం చూపించాడు. అసహజ సెక్స్ చెయ్యమని భార్యను వలవంతం చేశాడు. ఇష్టం లేకపోయినా భార్యతో కొంతకాలంగా అసహజ సెక్స్ చేసిన భర్త ఆ సమయంలో సీక్రేట్ గా వీడియోలు తీశాడు.

కొంతకాలం తరువాత భార్య అసహజ సెక్స్ చెయ్యడానికి నిరాకరించింది. నేను చెప్పినట్లు బెడ్ రూమ్ లో వినకపోతే నాతో నువ్వు అసహజంగా సెక్స్ చేసిన సమయంలో తీసి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని బెదిరించాడు. భార్యకు అసహజంగా సెక్స్ చేస్తున్న వీడియోలు చూపించి ఆమెకు నరకం చూపించాడు. కొంతకాలం తరువాత భర్త అతని స్నేహితుడిని ఇంటికి పిలుచుకుని వెళ్లి బెడ్ రూమ్ లో ఉన్న భార్యను రేప్ చెయ్యాలని చెప్పాడు. సీన్ కట్ చేస్తే కాంట్రాక్టర్ కథ రసవత్తరంగా మారిపోయింది.

English summary

Sadist: The Warje police have registered a case against a man who allegedly raped his wife with friend and also forced her to do unnatural sex.