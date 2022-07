Sadist: బీడీతో భార్యను ఎక్కడెక్కడ కాల్చాడంటే ?, కళ్లు కూడా వదల్లేదు, అపార్ట్ మెంట్ లో !

India

oi-Mallikarjuna

పంచకుల: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. తరువాత దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. చిన్నచిన్న విషయాలతో మొదట దంపతుల మద్య గొడవలు జరిగేవి. అయితే రానురాను గొడవలు తారాస్థాయికి చేరాయి. రాత్రి మద్యం మత్తులో ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యను చితకబాదేశాడు. తరువాత బీడీ అంటించిన భర్త అతని భార్య కాళ్లు, చేతులు, శరీరంలోని ఇతరభాగాల్లో కాల్చాడు. రెచ్చిపోయిన భర్త అతని భార్య కళ్లల్లో బీడీతో కాల్చడం కలకలం రేపింది.

English summary

Sadist: A man thrashed his wife and burned her eye with a lit bidi after an argument in Pinjore. Sangeeta, a resident of Small Flats, Amravati Enclave in Pinjore in Chandigarh.