రైతులు చనిపోతే పట్టించుకోరా -వారి కోసం పదవినైనా వదులుకుంటా : గవర్నర్‌ సత్యపాల్‌ మాలిక్‌..!!

మేఘాలయ గవర్నర్‌ సత్యపాల్‌ మాలిక్‌ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. కొద్ది రోజుల క్రితం తాను జమ్ము కాశ్మీర్ గవర్నర్ గా ఉన్న సమయంలో వందల కోట్ల లంచం ఒక ఫైల్ ఆమోదం కోసం ఇవ్వబోయారంటూ చెప్పుకొచ్చిన ఆయన, ఇప్పుడు రైతుల ఉద్యమం గురించి వ్యాఖ్యలు చేసారు. ''కుక్క చనిపోయినా ఢిల్లీ నేతలు సంతాపం తెలుపుతారు. కానీ తీవ్రమైన చలిలో ఆందోళన చేస్తున్న రైతులు చనిపోతే పట్టించుకోరా" అంటూ ప్రశ్నించారు.

English summary

Governor Satya Pal Malik has said that leaders in Delhi offer condolences even when a dog dies but don't care about the death of farmers.