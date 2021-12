సాగు చట్టాలను మళ్ళీ తెస్తాం; కేంద్రం కసరత్తు చేస్తుందన్న కేంద్ర మంత్రి సంచలన వ్యాఖ్యలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది రైతుల నిరసనల తర్వాత గత నెలలో రద్దు చేసిన మూడు వివాదాస్పద వ్యవసాయ చట్టాలను ప్రభుత్వం తిరిగి ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించారు . మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ, మూడు చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవడం ద్వారా ప్రభుత్వం ఒక అడుగు వెనక్కి తీసుకుందని, అయితే అది కూడా మళ్లీ ముందుకు వెళ్లడం కోసమేనని చేసిన వ్యాఖ్యలు, కేంద్రం తీసుకువచ్చిన వ్యవసాయ సంస్కరణలను తిరిగి ప్రవేశపెడుతుందన్న భావనకు ఊతమిస్తున్నాయి.

English summary

Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar made sensational remarks that the farm laws would be re-introduced and therefore the exercise would take place and the Center would move forward again.