మేజర్ అయిన యువతి ఒప్పుకుంటే సెక్స్ చెయ్యటం నేరం కాదు; కానీ అనైతికం: అలహాబాద్ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

ఒక యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం కేసులో,బెయిల్ కోసం అభ్యర్థించిన యువతి బాయ్ ఫ్రెండ్ కు బెయిలు నిరాకరించిన అలహాబాద్ హైకోర్టు ఈ కేసులో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది.యువతి మేజర్ అని, తామిద్దరం ఏకాభిప్రాయంతోనే సెక్స్ లో పాల్గొన్నామని, అయితే యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం చేసిన మిగతా వారితో తనకు సంబంధం లేదని,తనకు బెయిల్ మంజూరు చేయాలని కోరిన పిటిషనర్ పిటిషన్ ను అలహాబాద్ హైకోర్టు తిరస్కరించింది.

English summary

Allahabad High Court said that having sex with the consent of an adult is not a crime, but it is unethical, immoral, and against established norms of the Indian society.