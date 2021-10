ఎన్సీబీ విచారణలో ఏడ్చేసిన షారూక్ తనయుడు; నాలుగేళ్ళుగా ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ మత్తులో; బెయిల్ కోసం దిగ్గజ లాయర్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ ని షేక్ చేస్తున్న ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ రేవ్ పార్టీ డ్రగ్స్ కేసులో బాలీవుడ్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారులు అరెస్ట్ చేయడంతో బాలీవుడ్ లో దీనిపై పెద్ద చర్చ కొనసాగుతోంది. షిప్ లో రేవ్ పార్టీ, డ్రగ్స్ పై విచారణ జరుపుతున్న అధికారులు, రేవ్ పార్టీ ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు? డ్రగ్స్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు? దీని వెనుక ఎవరెవరున్నారో అన్న కోణంలో విచారణ జరుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రముఖ క్రిమినల్ లాయర్ షారూఖ్ తనయుడి బెయిల్ కోసం రంగంలోకి దిగుతున్నారు.

బాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసు .. ఎన్సీబీ నిఘాలో ముగ్గురు టాప్ హీరోలు ..లిస్ట్ లో మరో 50 పేర్లు ?

English summary

NCB officials investigating Shah Rukh Khan's son Aryan Khan. NCB said that he has been taking drugs for four years, even while he was in Dubai, UK. Aryan Khan cried during the trial. Satish Manashinde enters the field for Aryan bail