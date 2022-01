Justice: నాటుకోళ్లు, కోడిపిల్లలకు విషం పెట్టి చంపేశారని కేసు పెట్టిన తండ్రి, కూతురు, అసలు మ్యాటర్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ కడలూరు: వ్యవసాయం చేయిస్తున్న వ్యక్తి ఇంటి దగ్గర నాటుకోళ్లు, మేకలు, గొర్రెలు, ఆవులు పెంచుకుంటున్నాడు. మంచిమంచి జాతి కోళ్లు తెచ్చి వాటిని పెంచి పోషిస్తున్న అతను ఎక్కువగా వాటిమీద శ్రద్ద పెడుతున్నాడు. పొలం దగ్గరకు వెళ్లి వచ్చిన తరువాత ఎక్కువగా కోళ్లు, మేకలు, గొర్రెలు పెంచుతూ వాటిని విక్రయిస్తున్న వ్యక్తి భారీ మొత్తంలోనే డబ్బులు సంపాధిస్తున్నాడు. పందెం కోళ్లు తెచ్చిన అతను కొన్ని కోళ్లు కోడి పిల్లలు పుట్టేలా పుంజులను వాటి మీదకు వదిలాడు. పెట్టకోళ్లు చాలానే గుండ్లు పెట్టాయి. కోడిగుడ్లు జాగ్రత్తగా పెట్టిన అతను వాటిని పొదిగించాడు. చాలా పిల్లలు పుట్టడంతో పొలం దగ్గరకు కూడా వెళ్లకుండా వాటిని చూసుకుంటూ ఇంటి దగ్గరే ఉండిపోయాడు. రైతు కూతురు కూడా ప్రాణానికి ప్రాణంగా కోళ్లను చూసుకుంటున్నది. రెండు రోజుల క్రితం నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లిన అతను తన తల్లి కోళ్లకు, వాటి పిల్లలకు విషం పెట్టి చంపేశారని, వాటిని హత్య చేసిన వారిని అరెస్టు చెయ్యాలని కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు బిత్తరపోయారు.

English summary

Shock: Girl who came to the police station to ask justice for the hen near Cuddalore in Tamil Nadu.