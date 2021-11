స్కిన్ టు స్కిన్: దుస్తులు లేని వక్షోజాలను తాకితేనే లైంగిక దాడి అవుతుంది: సుప్రీంకోర్టు సంచలనం

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం.. సంచలన తీర్పును వెలువడించింది. బాలికలపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించడానికి ఉద్దేశించిన ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్స్ (పోక్సో) చట్టం కింద ఇదివరకు బోంబే హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థించింది. లైంగిక దాడుల విషయంలో స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్ అవసరం అని స్పష్టం చేసింది. దుస్తులు లేని శరీరాన్ని తాకితేనే లైంగిక దాడిగా భావించాల్సి ఉంటుందని తేల్చి చెప్పింది.

English summary

Supreme Court Thursday set aside the Bombay High Court order that held that “skin-to-skin” contact was necessary for the offence of sexual assault under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.