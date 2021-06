India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా ప్రతీ ఏటా వివిధ రంగాల్లో సమగ్రాభివృద్ధితో పాటు మెరుగైన ప్రతిభ చూపుతున్న రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, నగరాలకు కేంద్రం స్మార్ట్ సిటీస్ అవార్డులు ప్రకటిస్తుంది. ఇలా గతేడాది ఆయా రంగాల్లో చూపిన ప్రతిభ ఆధారంగా కేంద్రం ప్రకటించిన స్మార్ట్ సిటీస్‌ అవార్డుల్లో ఉత్తమ రాష్ట్రంగా యూపీ, కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఛండీఘడ్‌, నగరాలుగా ఇండోర్‌-సూరత్ నిలిచాయి. పలు విభాగాల్లో ఆయా రాష్ట్రాలు సాధించిన అవార్డుల జాబితా ఓసారి పరిశీలిస్తే...

English summary

the union govt has declared smart city awards 2020 in which indore and surat stand on top jointly as oveall developed cities. Whereas Uttar Pradesh emerged on the top among all states, followed by Madhya Pradesh and Tamil Nadu under the Smart City award, 2020.